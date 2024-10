"Vous ne m’aviez pas cru": 50 Cent évoque les soirées privées de P. Diddy

Les conflits entre les deux stars du rap remontent à bien plus longtemps. En 2006, 50 Cent avait déjà attaqué P. Diddy avec le morceau "The Bomb", l’accusant notamment d’être impliqué dans la mort du célèbre rappeur Notorious B.I.G., assassiné en 1997. Une accusation que P. Diddy a toujours démentie.

Plus récemment, en mars dernier, Curtis Jackson s’était réjoui des perquisitions menées par des agents fédéraux dans plusieurs propriétés de P. Diddy. "Ils ne viennent pas comme ça à moins d’avoir un dossier", avait-il écrit sur les réseaux sociaux.

Now it’s not Diddy do it, it’s Diddy done they don’t come like that unless they got a case. • https://t.co/jnbpt4Vpb3 pic.twitter.com/xqqKVITWv6