"Wicked", "Emilia Perez", "Conclave": découvrez les favoris pour les nominations aux Golden Globes

"Emilia Perez", qui a remporté le prix du Jury au dernier Festival de Cannes, raconte la transformation d’un baron de la drogue mexicain (incarné par Karla Sofia Gascon) en femme. Avec Selena Gomez et Zoe Saldana, ce long-métrage de Jacques Audiard, presque entièrement tourné en espagnol, mêle thriller et telenovela dans une fresque innovante.

Selon Clayton Davis, expert en prix cinématographiques pour Variety, les comédies musicales devraient être les grandes favorites cette année. "Wicked", inspiré de la célèbre production de Broadway, revisite l’univers du Magicien d’Oz en explorant la jeunesse d’Elphaba (Cynthia Erivo), la future sorcière de l’Ouest, et de Glinda (Ariana Grande). Ce retour au royaume d’Oz mise sur un casting prestigieux et un engouement populaire autour des adaptations musicales.

Des actrices en lice pour des rôles marquants

La compétition pour le prix de la meilleure actrice s’annonce intense. Cynthia Erivo ("Wicked"), Karla Sofia Gascon ("Emilia Perez") et Mikey Madison ("Anora") pourraient se disputer cette récompense. Amy Adams ("Nightbitch") et Demi Moore ("The Substance") figurent également parmi les favorites.

Dans la catégorie des films dramatiques, "Conclave" se démarque comme un prétendant sérieux. Ce thriller, adapté du roman de Robert Harris, plonge dans les intrigues de l’élection d’un pape, avec Ralph Fiennes, Stanley Tucci et John Lithgow en tête d’affiche. Les suites comme "Gladiator II" de Ridley Scott et "Dune: Deuxième Partie", porté par Timothée Chalamet, pourraient également figurer parmi les nommés, confirmant une année dominée par les franchises.

Pop stars et catégories musicales

Les Golden Globes font la part belle aux artistes musicaux. Outre Ariana Grande et Selena Gomez, Jennifer Lopez ("Unstoppable") et Lady Gaga, en lice pour la meilleure chanson avec Joker: Folie à Deux, pourraient elles aussi briller.

Les Golden Globes, souvent considérés comme un indicateur des Oscars, espèrent regagner leur prestige après les scandales de 2021. Depuis, l’organisation a été restructurée et rachetée par un groupe privé. Pour Clayton Davis, ces prix restent "un excellent baromètre pour jauger ce que les votants étrangers apprécient". Côté séries, "Shogun", plébiscitée aux derniers Emmy Awards, pourrait s’imposer aux côtés de comédies comme "The Bear" ou "Only Murders in the Building". Les nominations officielles seront annoncées ce lundi, avant la cérémonie prévue le 5 janvier à Beverly Hills.