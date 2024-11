Connaissez-vous le phénomène cinéma de cette fin d’année: la folie "Wicked"?

Si vous êtes fan de comédies musicales, la sortie ciné la plus attendue de cette fin d’année ne vous aura pas échappé. Ou peut-être avez-vous un ou une ado à la maison qui adule la chanteuse Ariana Grande? Elle est la tête d’affiche de l’adaptation sur grand écran d’un classique de Broadway qui remplit les salles sans discontinuer depuis sa création en 2003. Mais "Wicked", de quoi ça parle?

Au beau milieu de la gare de Saint-Pancras, à Londres, un imposant sapin de 11 mètres intrigue les voyageurs. A y regarder de plus près, il s’agit en fait d’un mystérieux château inspiré de la cité d’Emeraude telle qu’imaginée dans "Wicked". Un beau coup marketing signé Universal Pictures pour promouvoir la sortie du film. Difficile de passer à côté ! Affiches placardées sur les célèbres bus rouges, vêtements et produits dérivés dans les rayons de "Marks & Spencer".

A l’origine, "Wicked : la véritable histoire de la méchante sorcière de l’Ouest" est un roman signé Gregory Maguire, publié en 1993, qui reprend les éléments phares du "Magicien d’Oz" en imaginant une nouvelle intrigue autour des personnages que rencontre la jeune Dorothy. Ici, les héroïnes s’appellent Elpheba - la "méchante" sorcière de l’Ouest au visage et au corps verts, et Glinda, la gentille sorcière du Sud tout en rose et en paillettes. La comédie musicale de 2003 relate leur amitié, depuis l’université, qui sera largement mise à l’épreuve.