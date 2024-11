Erreur gênante chez Mattel: l'emballage des poupées "Wicked" mène par erreur... à un site pour adulte

Les personnes qui ont acheté la poupée inspirée du film "Wicked", aux États-Unis le week-end dernier, ont eu la surprise de découvrir un détail pour le moins inapproprié sur l'emballage. Un lien imprimé sur le dos de la boîte dirigeait les curieux vers un site pornographique.

The official Mattel Wicked dolls link to a porn site on the box pic.twitter.com/iW4mNVAlPE