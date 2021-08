Laeticia Hallyday a partagé des clichés de l'anniversaire HORS DU COMMUN de ses filles à Saint-Barthélemy (photos)

Jade et Joy Hallyday ont fêté leur anniversaire ce vendredi 5 août. Grosse fête, convivialité et paysages de rêves étaient au programme cette année. Laeticia Hallyday a partagé quelques clichés de la soirée en Story sur Instagram où elle et ses filles apparaissent très heureuses.

Pour les 13 et 17 ans de Joy et Jade Hallyday, Laeticia a vu les choses en grand et a organisé une immense fête surprise pour ses deux filles. Le tout s'est déroulé dans la villa familiale sur l'île française de Saint-Barthélemy. L'ancienne mannequin a partagé de nombreux clichés de la soirée sur son compte Instagram, en Story, où l'on découvre une belle complicité avec ses filles. Mais aussi le cadre paradisiaque de leur villa familiale.

Laeticia Hallyday a posté un message, teinté de nostalgie, à l'occasion de l'anniversaire de sa fille Jade, qui fêtait ses 17 ans ce 3 août. "Je ferme les yeux et il me semble que c’était hier que je la prenais pour la première fois dans mes bras et qu’elle plantait ses yeux dans les miens pour ne plus jamais les lâcher... 17 ans ma Jadou. Que Le temps passe tellement vite quand on aime qu’on voudrait parfois l’arrêter... 17 ans qu’elle a révolutionné ma vie pour lui donner le sens qu’il lui manquait parfois... elle est ma fierté, mon bonheur, ma lumière... Ma merveilleuse petite fille que j’aime à la folie", a-t-elle écrit en commentaire d'une jolie photo de Jade petite, dans les bras de Laeticia.

Pour les 13 ans de Joy le 27 juillet dernier, Laeticia avait aussi posté une vidéo très mignonne accompagnée d'un très joli message: "Joyeux anniversaire ma Joyou d’amour @j0yhallyday. Il y a 13 ans tu venais au monde et en même temps tu allais bouleverser nos vies. 13 ans de câlins de mots doux, de bonheur avec toi mon petit ange qui ont semblé passer si vite, tu as tant rendu nos vies plus lumineuses, plus belles et plus intenses. Et c’est 13 ans qui ont fait de moi la plus fière et la plus heureuse des mamans... Je voudrais que tu saches que vivre en te regardant grandir est le plus beau cadeau que la vie m’ait fait. C’est 13 ans d’un amour sans limite et sans condition... Je t’aime jusqu’à la lune", a-t-elle écrit à sa fille sur son compte Instagram.