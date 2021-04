Le chat Ponzu, star d'Instagram, est décédé après avoir été agressé dans un parc new-yorkais

Plusieurs journaux relatent ce vendredi matin cette histoire assez surprenante. Ponzu est un chat dont le look fait les beaux jours du réseau social Instagram. Il est décédé ce 4 avril des suites de blessures subies lors d'une altercation dans un parc de la ville de New York, qui a déclenché une énorme bagarre et qui a laissé ses propriétaires battus et contusionnés.

Ponzu, qui compte 39.800 abonnés sur le site de médias sociaux, est décédé des suites d'une crise cardiaque après avoir été agressé par un garçon de 12 ans.

Le célèbre animal se faisait promener dans le parc McCarren par sa propriétaire Chanan Aksornnan, 34 ans, et son petit ami avec d'autres animaux de compagnie - un chien, un autre chat et un oiseau.

À un moment donné, un garçon âgé d'environ 12 ans aurait trébuché sur la laisse de Ponzu.

La propriétaire de Ponzu affirme que le garçon aurait intentionnellement tiré sur la laisse du chat, le traînant sur plusieurs mètres sur le sol et lui arrachant ses griffes avant de le jeter en l'air.

Ponzu, qui avait des antécédents cardiaques, aurait subi une crise cardiaque sur le coup.

Cette agression a conduit à une altercation entre le propriétaire de Ponzu et la grande famille du garçon, qui est rapidement devenue violente.

Cette bagarre a été filmée. Sur ce film de quelques secondes, on peut voir la propriétaire de Ponzu être rouée de coups. Le Daily Mail a publié cette vidéo.