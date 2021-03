Si Jalil Lespert fait beaucoup parler de lui dans la presse people depuis qu'il est en couple avec Laeticia Hallyday, le réalisateur a passé 9 années aux côtés de l'ex-Miss France Sonia Rolland. Ensemble, ils ont même eu un enfant, une fille prénommée Kahina. Malheureusement, le couple s'est séparé en 2018. Dans Paris Match, Sonia Rolland a expliqué ce qui l'a poussé à prendre cette lourde décision.

Si en 2009, le coup de foudre a été immédiat lors d'une séance photo, l'ex-Miss, désormais comédienne, explique que leur quotidien s'est détérioré au fil du temps. "Au départ, on se voyait à l'hôtel. Puis il est venu s'installer chez moi et après nous avons emménagé dans un appartement plus grand. Kahina est arrivée. Elle a fait le pont entre nos vies", explique-t-elle.

"Les gens me demandaient pourquoi je maigrissais"

Selon elle, c'est leur notoriété grandissante qui a bouleversé leurs vies. "La construction et la stabilisation de notre couple me demandaient une énergie folle." A bout, Sonia Rolland s'est rendue compte qu'elle était la seule à tenter de sauver la relation. "Les gens me demandaient pourquoi je maigrissais. Je me consumais de l'intérieur, j'étais en train de m'éteindre, déçue de me rendre compte à quel point je donnais de mon temps et de mon énergie sans recevoir autant en retour."

"C'était le moment d'y mettre un terme"

En octobre 2018, après être partie en vacances pour réfléchir seule sur la situation, Sonia Rolland a décidé de stopper cette relation toxique: "J'ai beaucoup réfléchi et fait le point sur ma vie. Me séparer était devenu une évidence. Jalil et moi étions devenus des potes. Entre ses tournages et mes projets, nous nous sommes éloignés", analyse-t-elle. "Nous en avons discuté à mon retour. Même si je l'ai aimé profondément, nous avions tous les deux suffisamment souffert dans nos précédentes histoires pour comprendre que c'était le moment d'y mettre un terme."

"Je faisais entrer dans ma vie des personnalités très viriles et orgueilleuses"

Après cette rupture, l'ex-Miss a également expliqué au magazine Gala qu'elle a tiré des conclusions: "Je me suis beaucoup interrogée ces dernières années, depuis ma rupture avec Jalil, sur mes relations aux hommes. Je me suis rendu compte que je faisais entrer dans ma vie des personnalités très viriles et orgueilleuses, mais avec des fêlures. Je me brûlais à vouloir réparer l’autre avant toute chose."

Aujourd'hui, Sonia Rolland partage la vie d'"un homme doux, sensible, drôle", qui ne travaille pas du tout dans le même milieu professionnel qu'elle.