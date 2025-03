"Il est vraiment un pilier": Meghan Markle dévoile qui ses enfants appellent "oncle"… et ce n’est pas William

Dans sa nouvelle série Netflix "With Love, Meghan", Meghan Markle a dévoilé l’identité de celui que ses enfants, Archie et Lilibet, appellent "oncle". Et ce n’est pas le prince William, qu’ils voient rarement depuis leur départ en Californie…

Depuis leur installation aux États-Unis, le prince William a très peu vu son neveu et sa nièce. Loin de la famille royale, Meghan Markle et le prince Harry ont recréé leur cercle proche, et un homme en particulier semble avoir pris une place essentielle dans la vie de leurs enfants : Daniel Martin, maquilleur et ami de longue date de Meghan Markle.

Dès le premier épisode de sa série, la duchesse de Sussex lui rend hommage : "Il a été dans ma vie avant, pendant et après. Disons qu’il est vraiment un pilier". Avant d’ajouter : "Les enfants l’appellent Oncle Daniel. Ils le connaissent très bien et je l’aime énormément".