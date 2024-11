Le prince Harry, "seul et éloigné" de la famille royale, n’a pas été invité pour Noël

Le prince Harry "se sent seul et éloigné" de sa famille à l'approche des fêtes de fin d'année. Le duc de Sussex n'a en effet pas reçu d'invitation pour Sandringham, selon une experte royale. Il s'apprête donc à passer Noël loin des siens pour la sixième année consécutive.

Selon Emily Andrews, le duc et la duchesse de Sussex auraient quand même reçu une invitation pour passer Noël chez l'oncle de Harry, Charles Spencer, à Althorp House dans le Northamptonshire. Mais cela les priverait de voir leur famille élargie. "Tous les royaux se rassembleront à Sandringham en décembre, et on me dit que tous les cousins, comme Eugénie, Béatrice, Zara et Peter Phillips, ont hâte de s'amuser", assure-t-elle.

Habituellement, la famille royale britannique se rend à Sandringham pour la période de Noël et assiste ensemble à la messe le jour de Noël. Mais Harry et Meghan n'ont passé que deux fêtes de Noël avec eux : en 2017, lorsqu'ils étaient fiancés, et en 2018, après leur mariage. Après cela, ils ont fêté Noël en 2019 sur l'île de Vancouver, avant d'annoncer qu'ils se retiraient de leurs fonctions royales en 2020.

La dernière fois qu'il a célébré Noël avec sa famille, c'était en effet il y a 6 ans. "C'est une période difficile pour Harry, il n'a pas passé Noël ici depuis six ans et on pourrait lui pardonner de se sentir plutôt seul et éloigné de ses proches de Windsor", explique Emily Andrews.

Meghan Markle est évidemment réticente à se rendre au Royaume-Uni à cause des problèmes de sécurité, mais aussi par crainte d'une réaction négative du public. "Je pense que les opinions sur le retour au Royaume-Uni de la duchesse de Sussex sont probablement assez négatives. Je n'imagine pas qu'elle veuille revenir dans un pays où elle est si universellement détestée. Et il y a aussi le problème de la sécurité qui n'est toujours pas résolu, et Harry dit qu'il ne ramènera pas sa femme et ses enfants tant qu'il ne se sentira pas en sécurité", développe l'éditrice en chef de Majesty Magazine, Ingrid Seward.

Cette dernière a ajouté que "rester au calme en Californie" avec leurs enfants Archie, quatre ans, et Lilibet, deux ans, est "plus leur style" que de venir en Angleterre pour Noël, mais "c'est possible" qu'ils viennent, dit-elle néanmoins.

"Cela va soulever beaucoup de questions. Est-ce que Harry va voir son père ? Va-t-il voir d'autres membres de sa famille? Je pense donc qu'en ce moment, ils sont indécis. Ils semblent prendre beaucoup de décisions assez de dernière minute dans leur vie", poursuit l'éditrice de Majestu Magazine.

Une séparation du couple?

Tout cela donne une "bonne excuse" à Meghan Markle de ne pas venir en Angleterre pour célébrer Noël. Cela survient alors que des experts royaux ont déclaré à The Sun que Meghan et Harry "suivent leur proche chemin" et vivent de plus en plus "des vies séparées."

Lors du tout premier Royal Exclusive Live show de The Sun, Arthur Edwards et Jennie Bond ont levé le voile sur la récente séparation du couple, affirmant qu'il "fait des choses séparément maintenant." Mais le confident des Sussex a voulu rassurer et faire taire la rumeur: "Il est normal que les couples ne fassent pas tout ensemble", a-t-il glissé.