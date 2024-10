Malgré son cancer, Charles III va reprendre ses déplacements à l'étranger: "La joie du devoir"

Le roi Charles III va reprendre un rythme "normal" de déplacements à l'étranger l'année prochaine malgré son cancer, ont rapporté dimanche les médias britanniques. Le monarque britannique, sur le retour d'une tournée de 11 jours en Australie puis aux îles Samoa, serait "revigoré" par ce premier grand déplacement hors du Royaume-Uni depuis l'annonce de son cancer en février 2024. "Nous préparons actuellement un programme de tournées à l'étranger assez normal et complet pour l'année prochaine, ce qui est un grand pas en avant", a indiqué une source officielle de Buckingham Palace.

La joie du devoir

Ces déplacements devraient avoir lieu au printemps et à l'automne 2025, après approbation des médecins du roi. Selon cette même source, ce voyage en Australie puis aux Samoa pour un sommet du Commonwealth a amélioré "son état d'esprit, son humeur et son rétablissement". La "joie du devoir, du service, le fait d'être en public et de voir ces foules, d'échanger avec des communautés de tous les horizons, cela lui remonte vraiment le moral", a-t-elle ajouté.