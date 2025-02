Meghan Markle contacte une célèbre chanteuse pour offrir un cadeau à une adolescente sinistrée: "Cela va signifier beaucoup pour elle"

Tout a commencé il y a quelques semaines, lorsque Meghan Markle et le prince Harry se sont rendus à Altadena, en Californie, pour soutenir les victimes des incendies dévastateurs. Sur place, ils ont rencontré une mère et sa fille de 15 ans, venues constater les dégâts de leur maison réduite en cendres.

L’adolescente, encore sous le choc, confie alors qu’un objet lui manque particulièrement : le t-shirt d’un concert de Billie Eilish, qu’elle avait laissé dans la machine à laver avant d’évacuer. Un petit bout de bonheur désormais disparu dans les flammes.

Billie Eilish répond à l’appel

Déterminée à faire plaisir à la jeune fille, Meghan Markle a lancé un appel : "Je ne connais pas Billie Eilish, mais je vais trouver comment t’offrir ce t-shirt." Elle a alors envoyé une note vocale à son réseau, demandant de l’aide pour contacter la star.

Quelques jours plus tard, mission accomplie ! La chanteuse de "What Was I Made For?" a répondu à l’appel et a envoyé un colis rempli de surprises : un t-shirt, mais aussi plusieurs produits dérivés, une lunch box et un album dédicacé. "Je suis vieille, je ne savais même pas que ça existait", a plaisanté Meghan en découvrant le contenu du paquet.