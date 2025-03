De Bob Marley à Kylie Minogue: quels artistes se trouvent dans la playlist... du roi Charles?

Il est rare d’avoir un aperçu des préférences musicales d’un monarque. Avec "The King's Music Room", Charles III partage une playlist de 17 titres qui ont rythmé son quotidien, en mettant à l'honneur des artistes issus du Commonwealth. Enregistré au palais de Buckingham, ce programme sera diffusé gratuitement les 10 et 11 mars sur Apple Music 1 et Apple Music Hits, à l’occasion du Commonwealth Day.

Dans une vidéo publiée sur Instagram le roi confie : "Tout au long de ma vie, la musique a beaucoup compté pour moi. Elle a cette capacité remarquable de faire resurgir des souvenirs heureux du plus profond de notre mémoire, de nous réconforter dans les moments de tristesse et de nous emmener dans des contrées lointaines".