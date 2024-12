Un Noël mouvementé à Sandringham: qui est ce convive qui risque de gâcher les fêtes du prince William?

Sandringham, le domaine royal situé dans le Norfolk, sera le théâtre des festivités de Noël de la famille royale britannique. Selon The Mirror , cette année marque l'une des plus grandes réunions de Noël depuis longtemps, avec une quarantaine de convives prévus. Le prince William, en marge d'un événement officiel dans le Wiltshire, a confirmé la taille de la fête : "Nous serons 45 pour Noël. Ce ne sera pas calme, ce sera bruyant".

Une présence discrète mais remarquée

Laura Lopes, 46 ans, est la fille de Camilla Parker Bowles issue de son premier mariage avec Andrew Parker Bowles. Commissaire d’exposition et passionnée d’art, elle a su se faire un nom loin des projecteurs royaux. Cofondatrice de la galerie d’art Eleven, Laura partage avec Kate Middleton une passion pour l’art et la vie de famille.

Malgré sa discrétion, sa place dans la famille royale a été bouleversée en 2005, lorsque sa mère a épousé le prince Charles, devenant ainsi la belle-mère des princes William et Harry. Ce nouveau lien familial n’a pas toujours été synonyme d’harmonie.

Une relation marquée par les tensions

Les relations entre Laura Lopes et le prince William auraient connu des hauts et des bas, en particulier dans les premières années suivant le mariage de leurs parents. Selon la journaliste Katie Nicholl, auteure de "Harry and William", les disputes étaient fréquentes entre Laura et William. "William blâmait Camilla pour la souffrance qu’elle avait infligée à sa mère, la princesse Diana, ce qui mettait Laura en colère. Elle rétorquait que son père, Charles, avait détruit sa propre vie familiale", écrit-elle.

Malgré ces différends, les deux demi-frères et sœurs par alliance ont montré une certaine unité lors d’événements familiaux, comme le mariage de Laura en 2006, où William et Harry étaient présents. Après une année marquée par des épreuves, notamment la sortie des mémoires du prince Harry et les tensions persistantes au sein de la famille royale, ce Noël à Sandringham semble vouloir réunir tout le monde autour des valeurs familiales. Jennie Bond, ancienne experte royale de la BBC, souligne l’importance de cette réunion : "Après l'année qu'ils ont vécue, le roi et la reine souhaitent probablement rassembler le plus de membres de leur famille possible pour Noël".