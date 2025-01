Une capsule temporelle royale pour 2125: quels souvenirs Charles III y a-t-il enfermés?

Le 35ᵉ anniversaire de la King’s Foundation, créée en 1990 par Charles alors prince de Galles, a été célébré ce mercredi 15 janvier à la Dumfries House, en Écosse. Ce domaine emblématique, qui abrite le siège légal de la fondation, a accueilli des invités prestigieux tels que le chanteur Rod Stewart, son épouse Penny Lancaster, et le présentateur télé Alan Titchmarsh, tous ambassadeurs de la fondation.

Fondée pour soutenir des projets éducatifs, environnementaux et culturels, la King’s Foundation est devenue un acteur majeur dans des secteurs variés. Elle s’investit notamment dans l’éducation, l’agriculture durable, les arts traditionnels, la santé et l’urbanisme. Plus de 15.000 étudiants bénéficient chaque année de ses programmes éducatifs basés sur la nature, déployés dans des lieux tels que la Dumfries House, les jardins de Highgrove et le château de Mey.