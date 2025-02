Vatican, Rome, Ravenne… Pourquoi Charles III se rendra-t-il en Italie en avril?

Le palais de Buckingham a annoncé ce jeudi 6 février que le roi Charles III, âgé de 76 ans, et la reine Camilla, 77 ans, se rendraient au Vatican dans le cadre d’une visite d’État. Cette rencontre avec le souverain pontife s'inscrit dans les célébrations du Jubilé 2025, une année sainte pour l'Église catholique, lancée par le pape François le 24 décembre dernier. Ce grand pèlerinage international devrait rassembler plus de 30 millions de fidèles à Rome.

Le couple royal poursuivra ensuite son voyage en Italie, avec des étapes prévues à Rome et à Ravenne, sur la côte adriatique. L’objectif de cette visite est de célébrer les "solides relations bilatérales entre l’Italie et le Royaume-Uni".

Un roi toujours actif malgré la maladie

En février 2024, Charles III a révélé être atteint d’un cancer, dont la nature exacte n’a pas été précisée. Malgré son traitement, il a repris ses déplacements internationaux dès octobre avec un voyage de onze jours en Australie et aux îles Samoa.

Avant son départ pour le Vatican et l’Italie, le roi organisera un "dîner Royaume-Uni-Italie" à Highgrove House, sa résidence personnelle. Ce repas réunira notamment l’ambassadeur d’Italie au Royaume-Uni et l’acteur américain Stanley Tucci, à l'affihe du film "Conclave". Ce dernier, connu pour son amour de la cuisine italienne et animateur d’une émission culinaire, participera à cet événement visant à promouvoir le mouvement "slow food", né dans les années 80 en opposition au "fast food".