Le roi Charles III félicite Trump pour son retour à la Maison-Blanche: que dit son message?

Lundi, Donald Trump a été investi président des États-Unis pour la deuxième fois, un événement suivi de près à travers le monde. Parmi les premières réactions internationales, celle du roi Charles III a attiré l’attention. Buckingham Palace a en effet confirmé que le souverain britannique avait envoyé un message de félicitations à l’homme politique américain.

Dans son courrier, Charles III a évoqué "la relation spéciale et durable entre le Royaume-Uni et les États-Unis". Une formule qui reflète l’importance des liens historiques, culturels et diplomatiques entre ces deux puissances.