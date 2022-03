En Jamaïque, le prince William exprime sa profonde tristesse et qualifie l'esclavage "d'odieux"

Le prince William et son épouse Kate sont en ce moment en Jamaïque où ils effectuent une tournée des Caraïbes organisée à l'occasion du jubilé de la reine Elizabeth II qui célèbre en 2022 ses 70 ans de règne. Ce mercredi soir, le duc de Cambridge a prononcé un discours historique faisant référence à la précédente condamnation de l'esclavage par son père en visite à la Barbade, mais s'est abstenu de s'excuser pour le rôle de la famille royale dans le commerce.

Il a déclaré: "Je suis tout à fait d'accord avec mon père, le prince de Galles, qui a déclaré à la Barbade l'année dernière que l'effroyable atrocité de l'esclavage entache à jamais notre histoire. Je veux exprimer ma profonde tristesse. L'esclavage était odieux. Et cela n'aurait jamais dû arriver."

Il a poursuivi: "Alors que la douleur est profonde, la Jamaïque continue de forger son avenir avec détermination, courage et force d'âme. La force et le sens partagé du peuple jamaïcain, représentés dans votre drapeau et votre devise, célèbrent un esprit invincible. C'est ce même esprit qui a stimulé la génération "Windrush", qui est venue au Royaume-Uni pour aider à la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes éternellement reconnaissants de l'immense contribution que cette génération et ses descendants ont apportée à la vie britannique, qui continue d'enrichir et d'améliorer notre société. Je suis ravi qu'un monument national reconnaissant et célébrant la génération "Windrush" par l'artiste jamaïcain Basil Watson, soit dévoilé plus tard cette année à la gare de Waterloo à Londres."

Plusieurs manifestations ont lieu en ce moment en Jamaïque demandant à la famille royale des réparations et des excuses pour les années d'esclavage. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre jamaïcain, Andrew Holmes, a exprimé le fait que sa nation allait de l'avant et nourrissait de vraies ambitions de devenir un pays indépendant.