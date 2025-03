Au Moyen-Orient, une reine peut-elle être plus qu’une épouse de roi? Découvrez le phénomène Rania de Jordanie

Partager:

Instagram, TikTok, YouTube… Les monarchies investissent massivement les réseaux sociaux pour maîtriser leur image et se rapprocher du public. Certaines figures royales deviennent même de véritables influenceuses, suivies par des centaines de milliers d’abonnés.

Pour les cours royales, communiquer via les réseaux sociaux est devenu une nécessité. Toutes disposent désormais de comptes officiels pour partager leurs activités quotidiennes. Mais certains membres de familles royales vont plus loin en créant leurs propres comptes personnels et en les utilisant comme de véritables influenceurs. Maria Olympía : la it girl des familles royales Parmi les princesses les plus suivies sur Instagram, Maria Olympía de Grèce fait figure de pionnière. Héritière de la famille royale hellénique, elle est devenue une véritable it girl, partageant un quotidien digne d’une série télévisée. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympia of Greece (@olympiagreece)