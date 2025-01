Elizabeth II, gardienne du protocole: pourquoi la barbe est un sujet sensible à Buckingham?

Partager:

De plus en plus de monarques arborent fièrement la barbe, symbole de maturité et de modernité. Philippe de Belgique, Felipe d’Espagne, Willem-Alexander des Pays-Bas ou encore le prince Harry en ont fait un véritable statement. Une tendance qui, au-delà de l’esthétique, reflète leur humanité et leur désir d’évoluer avec leur temps.

Porter la barbe, autrefois impensable pour un monarque, est aujourd’hui un geste à la fois audacieux et symbolique. Bertrand Deckers, chroniqueur royal, y voit une manière pour les souverains d’incarner une image plus accessible : "C’est à la fois très royal et un peu décontracté, presque négligé. Cela crée un lien entre les palais et la population." À lire aussi Albert II, un roi casse-cou: cet accident qui a failli chambouler le mariage de sa fille Cette pilosité royale, devenue tendance, s’inscrit dans un mouvement plus large. Thomas de Bergeyck, spécialiste des monarchies pour RTL info, rappelle : "La barbe est à la mode depuis plusieurs années. Pourquoi les souverains n’y auraient-ils pas droit ? Ils sont en phase avec leur temps et leurs contemporains."

Philippe et Felipe : la barbe comme signe de renouveau Pour Philippe de Belgique et Felipe d’Espagne, la barbe a été un levier d’assurance. Ces deux rois, parfois critiqués pour leur manque de charisme, ont surpris leurs peuples en optant pour ce look. "La presse belge avait même titré que la barbe donnait à Philippe l’apparence d’un roi prêt à régner, le rendant plus crédible et mature", explique Thomas de Bergeyck. ©RTL info Pour Felipe, la barbe a aussi marqué une rupture symbolique avec son père, Juan Carlos, entaché par des scandales. Bertrand Deckers confirme : "C’était une manière d’assumer un nouveau règne et de marquer une distance avec son prédécesseur". Willem-Alexander : une barbe qui s’invite sur les timbres Du côté des Pays-Bas, Willem-Alexander portait initialement la barbe uniquement pendant les vacances. Mais sous l’influence de son épouse, la reine Maxima, il l’a adoptée définitivement en 2019. "Sa barbe lui donne un visage plus fin et une allure plus élégante," note Thomas de Bergeyck. Une décision qui a fait couler beaucoup d’encre, surtout lorsqu’elle est apparue sur des timbres aux Caraïbes, devenant de véritables objets de collection. ©RTL info