"Je suis tombée dans le ravin": tout ne se passe pas comme prévu pour Sandrine Corman qui conduit son premier "camion"

Dans le premier épisode de Mission camion : c’est du lourd !, diffusé le 2 février, Sandrine Corman débute son apprentissage au Ciney Truck Show, le plus grand salon belge dédié aux camions customisés. Entourée de passionnés et de véhicules impressionnants, elle découvre l’univers fascinant des routiers.

Accompagnée de Lexie, conductrice de poids lourds et participante des Reines de la route, Sandrine se montre déjà enthousiaste : "Oh là là, Lexie, tous ces camions, ça va finir par vraiment me donner envie de rouler." Mais avant de prendre le volant d’un vrai poids lourd, un premier test l’attend… et il est bien plus petit que prévu.