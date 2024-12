Un couple emblématique de "L’Amour est dans le pré" annonce une grande nouvelle: "Ce sera prévu pour juin 2025"

La saison 16 de "L’Amour est dans le pré" s’est achevée ce dimanche soir, mais l’amour, lui, continue de fleurir. Parmi les neuf agriculteurs et agricultrices ayant ouvert leur cœur cette année, Pauline et Luc ont marqué les esprits avec leur histoire digne des plus belles romances. Le couple a annoncé une grande nouvelle : leurs fiançailles !

Le couple, dont la complicité avait déjà conquis les téléspectateurs, continue de faire rêver. Rappelons que leur histoire avait pris son envol dès le speed dating, avant de se consolider à la ferme et de s’épanouir lors d’un voyage en Crète. Ils avaient planté ensemble un olivier, ramené de leur voyage, symbole de leur amour naissant et d’un avenir qu’ils espéraient construire à deux. "Si on a des enfants un jour, on leur dira que l’olivier vient de notre premier voyage ensemble", avait confié l'agriculteur.