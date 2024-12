"L’Amour est dans le pré": entre coups de foudre et leçons de vie, le bilan d’une saison riche en émotions

La 16ᵉ saison de "L’Amour est dans le pré" s’achève, laissant derrière elle une myriade de souvenirs, de rencontres et d’émotions intenses. Neuf agriculteurs et agricultrices se sont lancés dans cette quête unique avec un seul objectif : ouvrir leur cœur pour trouver l’amour. Alors, qui a trouvé chaussure à son pied ? Qui repart seul, mais grandi ? Retour sur les moments forts de cette saison.

Ils étaient neuf célibataires à se lancer dans cette belle aventure. Au fil des semaines, ils ont réussi à ouvrir leur cœur et nous avons assisté à la naissance de belles histoires d'amour.

Pauline et Luc, la Crète comme symbole d’amour

Pour Pauline et Luc, c’est un véritable conte de fées. Leur complicité, née lors du speed dating, n’a cessé de grandir à la ferme et s’est épanouie lors d’un voyage inoubliable en Crète. "J’ai réellement trouvé la personne copie conforme à ce que je recherchais", confie Luc. Et quoi de mieux qu’un olivier, planté à deux, pour symboliser cet amour naissant ? Une promesse pour l’avenir : "Si on a des enfants un jour, on leur dira que l’olivier vient de notre premier voyage ensemble".