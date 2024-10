C'est du gâteau: Ben et Adé, le couple star du Meilleur Pâtissier, dévoile sa recette de la tarte au sucre

Pour leur toute première émission, Ben et Adé accueillent Laetitia, la candidate belge de la saison 13 du Meilleur Pâtissier. À l'ordre du jour : la tarte au sucre. Dans "C'est du gâteau", ils partagent leurs méthodes pour réussir cette douceur emblématique, de la confection de la pâte briochée à l'élaboration d'une garniture fondante et caramélisée.

Pour ce premier épisode, Benjamin et Adélina ont choisi de revisiter la célèbre tarte au sucre, un classique de la pâtisserie belge destiné à ravir les palais les plus exigeants. Ils ont été jugés par Laetitia, une candidate belge de la saison 13 du "Meilleur Pâtissier", originaire de Saint-Servais, près de Namur.

Ingrédients :

90 g de crème liquide entière

1 œuf

70 g de vergeoise

70 g de sucre semoule

30 g de beurre

Étapes :

Battre ensemble l'œuf et la crème liquide jusqu'à obtenir un mélange homogène. Verser cette préparation sur l'intégralité de la surface de la pâte. Saupoudrer uniformément la surface avec le mélange de vergeoise et de sucre semoule. Répartir les morceaux de beurre de manière homogène sur la tarte. Enfourner pendant 25 minutes à 170 °C, jusqu'à ce que la tarte soit dorée et que la garniture ait légèrement caramélisé.

Place à la dégustation

Après 25 minutes de cuisson, la tarte au sucre est prête à être dégustée. Avec sa pâte briochée moelleuse et sa garniture délicatement caramélisée, ce dessert typiquement belge invite à la gourmandise.

Laetitia a été conquise par les créations gourmandes présentées par Ben et Adé. Alors, qui de Ben ou Adé sera le roi du dessert ? Suivez-les chaque semaine pour découvrir leurs créations et des invités surprises. Retrouvez l'émission "C'est du gâteau" chaque mardi à 22h25 sur RTL tvi et en streaming sur RTL play.