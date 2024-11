"Quand on vous traite de gros, ça vous touche": Benjamin évoque les moqueries avec un gâteau symbolique

Partager:

Pour cette quatrième semaine de compétition, le "Meilleur Pâtissier" a embarqué ses candidats dans un voyage gustatif au Japon ! Sous les yeux de Laëtitia Milot, de Cyril Lignac et Mercotte, les dix pâtissiers encore en lice ont dû explorer toute la délicatesse et l’audace des saveurs japonaises à travers trois épreuves surprenantes.

Cette semaine, "Le Meilleur Pâtissier" décolle pour un voyage inédit au Japon ! Pour la première fois, les candidats explorent les saveurs et symboles du pays du soleil levant avec trois épreuves aussi poétiques que techniques. Entre gâteaux "fluffy" qui s'envolent, kimono en trompe-l'œil et gâteau origami du chef Yu Tanaka, Cyril et Mercotte n'ont pas été déçus. Épreuve créative : si le Japon était un gâteau Le premier défi, chargé de poésie et d'imagination, invitait les pâtissiers à transformer des symboles du Japon en dessert. De fleurs de cerisier au Mont Fuji en passant par les mangas et les kimonos, chaque création devait transporter visuellement et gustativement Cyril et Mercotte au pays du soleil levant.

Lors de la première épreuve créative, Benjamin a décidé de rendre hommage à son parcours personnel à travers un gâteau en forme de kimono de judo. En confectionnant ce dessert, il a partagé une part intime de son histoire avec Laëtitia Milot. Dans son enfance, le candidat a été victime de moqueries en raison de son poids, des remarques blessantes qui l'ont profondément marqué. "Quand des gens que vous connaissez vous traitent de gros, évidemment ça vous touche", a-t-il confié. Ces critiques incessantes ont laissé une empreinte sur lui, et l'ont poussé à se tourner vers le sport, qu'il pratique aujourd'hui pour maintenir "un physique impeccable". Malgré les années, Benjamin n'a jamais oublié la douleur des moqueries, mais il a su la transformer en force, expliquant que le sport est devenu pour lui un moyen de se réapproprier son image et de gagner en confiance. Son gâteau au design soigné et aux saveurs japonaises a été salué par le jury, qui l'a propulsé parmi les favoris de cette première épreuve. Benjamin, Timothée, Romain, et Laurène, ont réussi à transporter Cyril et Mercotte du château à Tokyo. Tsiory, qui avait fait peur à Cyril avec son gâteau 100% matcha, Jennifer et Inès n'ont pas convaincu le jury, les plaçant en bas du classement.