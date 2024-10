Catastrophe en cuisine: une candidate enchaîne les erreurs et craque dans "Le Meilleur Pâtissier"

Partager:

Dans ce troisième épisode du "Meilleur Pâtissier", les 11 pâtissiers amateurs, sous les regards attentifs de Cyril Lignac, Mercotte et de l'invité spécial Aurélien Cohen, se sont lancés dans trois épreuves aussi savoureuses que techniques : construire un village de maisons en biscuit, reproduire la célèbre boîte à biscuits d’Aurélien Cohen, et réaliser un biscuit emblématique en version XXL.

Pour débuter la compétition du "Meilleur Pâtissier", les 11 candidats restants ont dû bâtir des maisons en biscuits qui renferment un gâteau surprise. Inspirés par leurs souvenirs et leurs rêves, chacun a présenté une création pleine de sens et d’émotion. Romain a séduit le jury avec sa charmante "cabane au fond du jardin", tandis que Tsiory a ébloui avec sa maison d'enfance, en hommage à ses parents. À lire aussi "C’est bon, j’arrête !": un candidat prêt à quitter la compétition du "Meilleur Pâtissier" Pour Céline, cette épreuve s’est avérée plus compliquée. Après un crémeux citron-basilic raté à cause de son beurre mal incorporé, sa pâte trop fine et trop cuite s’est brisée, compromettant l’ensemble de sa structure. Malgré l’aide précieuse de Jennifer et les encouragements de Cyril, Céline finit par craquer sous la pression. Ce coup dur a laissé présager une journée difficile pour la candidate, qui semblait visiblement désemparée.

Verdict de l'épreuve : Romain arrive en tête, avec Tsiory et Timothée. En revanche, les gâteaux de Céline, Benjamin et Inès sont n'arrivent pas à conquérir le cœur du jury. Épreuve technique : la boîte à biscuits d’Aurélien Cohen Place ensuite à une épreuve aussi technique que minutieuse : reproduire la fameuse boîte à biscuits du chef Aurélien Cohen. Cette création complexe nécessitait un tressage fin, un florentin au miel, et une vitre étoilée en sucre isomalt. Pour ajouter au défi, les candidats n'ont eu qu’une minute pour observer le modèle avant de se lancer. Oussama et Céline ont lutté avec le sucre isomalt et la cuisson, tandis que Timothée a su briller et remporter l’épreuve haut la main, suivi de près par Tsiory. À lire aussi "Je ne suis pas du tout à la hauteur": la candidate belge du Meilleur Pâtissier craque dès la première épreuve Malgré une recette sous les yeux, Benjamin s’embrouille entre sucre et sucre glace et avoue, un peu perdu, "Je commence déjà à faire des bêtises". Sous la pression, il confie à Laëtitia Milot combien son fils lui manque, touché par une photo reçue de sa maman : "Ce n'est pas terrible parce que mon fils me manque". La présentatrice tente de le réconforter en lui rappelant : "Ton fils, ça doit être ta force".