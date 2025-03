Mohammed VI réapparaît après trois mois d’absence: le mystère autour de sa santé relancé

Mais pour Nicolas Fontaine, rédacteur en chef du site Histoires Royales, ces éléments laissent penser qu’une maladie plus sérieuse est dissimulée : "On comprend qu’il y a une maladie qui se cache derrière. Il souffrirait d’une sarcoïdose, une maladie immunitaire. Mais il n’y a pas que ses problèmes cardiaques".

Son absence pendant le séisme de 2023, qui a coûté la vie à près de 3.000 personnes, avait aussi été fortement remarquée. Le roi ne s’était pas exprimé publiquement, se contentant de publier une photo lors d’une réunion de crise. Mais selon les informations disponibles, il se trouvait alors en France pour des soins médicaux.

Un rôle de plus en plus délégué à son fils

En raison de ces absences, c’est le prince héritier Moulay el-Hassan qui assure de plus en plus les représentations officielles, comme l’accueil du président chinois Xi Jinping en novembre 2024. "Il est de plus en plus présent et remplace de plus en plus son père", observe Nicolas Fontaine. "Mais c’est aussi quelque chose de traditionnel au Maroc".

Le président chinois Xi Jinping et le prince héritier Moulay el-Hassan. ©Place Royale

Le jeune prince, formé dès son plus jeune âge à assumer ses fonctions, parle cinq langues et a prononcé son premier discours à l’âge de huit ans. Mais malgré cette préparation intensive, il reste un personnage encore mystérieux, perçu comme strict et très attaché au protocole.

Pour autant, il n’est pas question d’abdication ou de passation de pouvoir. "Mohammed VI n’a que 61 ans", rappelle Nicolas Fontaine. "Il n’est pas question d’une mort soudaine ni d’un retrait immédiat du pouvoir".

La question qui se pose aujourd’hui est celle de l’empreinte que Moulay el-Hassan pourrait vouloir laisser, lorsqu’il accèdera un jour au trône. "Est-ce qu’il va vouloir rompre avec cette tradition paternelle un peu autoritaire ?", s’interroge Amélie Schildt. "Ou au contraire, renforcer l’image d’une monarchie à distance, dans l’opulence ?"

Retrouvez l'émission "Place Royale" ce samedi à 19h40 sur RTL tvi et en streaming sur RTL play.