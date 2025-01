Procès du Prince Laurent, la nouvelle génération de têtes couronnées: voici le programme du premier Place Royale de l'année

"Dans le courant du mois de janvier, on devrait connaître le verdict du procès que le prince Laurent a intenté contre l'État belge. Ensuite, plus joyeux, à Monaco, Stéphanie fêtera ses 60 ans en février. Albert II célébrera ses 20 ans de règne sur le rocher. Cette année, il y aura aussi un grand jubilé à prévoir en Suède, à l'occasion des 50 ans de règne du roi Karl Gustav. Mais l'événement le plus proche de nous et incontournable sera l'abdication au grand-duché de Luxembourg, puisque le couple héritier Guillaume et Stéphanie deviendront grand-duc et grande-duchesse le 8 octobre prochain", explique Alix Battard, présentatrice de l'émission.

2025 sera aussi une année spéciale pour trois petits-enfants d'Albert II. En effet, le prince Emmanuel et les jumeaux du prince Laurent fêteront leurs 20 ans. Quant à Philippe et Mathilde, deux grands voyages sont à prévoir pour eux. Tout d'abord, un voyage humanitaire pour la Reine Mathilde au Costa Rica en février. Et puis une visite d'État au Vietnam en avril.

L'émission de demain s'intéressera également à la nouvelle génération des têtes couronnées. "C'est peut-être la génération qui nous réserve le plus de surprises. On les a déjà beaucoup suivies en 2024 dans nos émissions. Et ce soir, dans Place Royale, vous allez voir ou revoir qui incarne véritablement cette relève. Qui sont les héritiers, les héritiers les plus en vue ? Comment sont-ils préparés à régner ? (...) Chez nous, celle qui incarne le mieux cette nouvelle génération, c'est la princesse Élisabeth. Elle est prise en référence dans toute l'Europe royale. En 2025, on espère pouvoir la suivre davantage", conclut Alix Battard.

