"J'étais tellement impatiente de partager ça avec vous!": Meghan Markle va être la star d'une série documentaire sur la cuisine

Intitulée "With Love, Meghan", la série suit l'actrice dans ses aventures culinaires. Dans une bande-annonce dévoilée par Netflix jeudi, on la voit concocter différentes recettes, récolter du miel dans une ruche et partager ses bons petits plats avec ses amis.

Après avoir quitté la monarchie britannique avec fracas en 2020, Harry et Meghan avaient participé à un documentaire Netflix dans lequel ils réglaient leurs comptes avec la famille royale et les tabloïds britanniques.

En avril dernier, le duc et la duchesse de Sussex avaient annoncé la poursuite de leur collaboration avec la plateforme de streaming, via deux nouveaux projets moins polémiques : une sur l'univers du polo, sport pratiqué de longue date par Harry, et une autre sur la cuisine et le jardinage avec Meghan.

L'actrice a lancé en mars sa propre marque, "American Riviera Orchard", centrée sur les arts de la table et de la maison. Depuis qu'ils ont renoncé à leurs obligations royales, Harry et Meghan ne touchent plus les subventions accordées à la famille par le Royaume-Uni. Ils se sont installés en Californie et sont devenus impopulaires auprès d'une grande partie de l'opinion britannique.