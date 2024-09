Anderlecht étrille Genk 5-1, Westerlo surprend face au Standard

OH Louvain ne s'est pas laissé surprendre lors de son déplacement à Zulte Waregem (0-4). Dilja Zomers (17e), Hannah Eurlings (46e), Sara Pusztai (61e) et Saar Janssen (76e) ont marqué les buts de Louvain.

Par contre, Westerlo a fait sensation en alignant une quatrième victoire consécutive contre le vice-champion, le Standard (1-0). Imani Prez (59e) a inscrit l'unique but de la rencontre.

Après cinq journées, OHL est seul leader avec 13 points, 1 de plus que Westerlo et 5 de plus que La Gantoise. Quatrième avec 6 points, Anderlecht doit rattraper trois journées après son parcours en Ligue des Champions, qui s'est achevé mercredi contre les Norvégiennes de Valerenga. Le Club YLA (6 points), le Standard (4 points) et la lanterne rouge Zulte Waregem (0 point) ont également un match à rattraper.