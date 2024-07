Anderlecht s'impose largement face à Amiens en préparation

Le RSC Anderlecht a gagné 6-2 face à Amiens lors de son dernier match de préparation prévu en vue de la saison de Jupiler Pro League, qui démarre vendredi. Les 'Mauves' se sont imposés 6-2 avec une équipe largement remaniée, sans Vertonghen et les titulaires habituels.

Les buts ont été inscrits par Alexis Flips (11e), Robbie Ure (13e, 40e et 83e) et Kristian Arnstad (45+2e et 53e).

Anderlecht, qui n'a toujours pas officialisé une seule recrue cet été, débutera sa saison samedi prochain (20h45) avec la réception, à huit-clos, de Saint-Trond.