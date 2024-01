Angelino prêté par le RB Leipzig à l'AS Rome

Formé à La Corogne et à Manchester City, Angelino avait lancé sa carrière pro en 2014 chez les Citizens, qui l'ont prêté au New York City FC, à Gérone, à Majorque et au NAC Breda. Transféré au PSV Eindhoven en 2018, il est retourné à Manchester City un an plus tard, et a été prêté à Leipzig en janvier 2020, un prêt prolongé lors de la saison suivante. Le club allemand l'a acquis définitivement en 2021 et l'a prêté à Hoffenheim la saison dernière et à Galatasaray lors de la première partie de l'actuelle saison.

L'AS Rome est actuellement 5e de la Serie A avec 35 points, à une unité de la 4e place qualificative pour la Ligue des Champions.