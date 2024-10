Aston Villa poursuit sa bonne série, le Celtic et Aberdeen se neutralisent

Aston Villa et ses deux milieux belges se sont imposés 1-3 sur la pelouse de Fulham samedi lors de la 8e journée de Premier League à Londres. Les Villans n'ont plus perdu depuis fin août (neuf matchs sans défaites toutes compétitions confondues) et sont quatrièmes avec 17 points.

Fulham, qui ne pouvait compter sur Timothy Castagne, blessé, a très tôt ouvert le score via Raul Jimenez (5e). Morgan Rogers a rapidement égalisé (9e) et les Villans ont pris les devants en deuxième mi-temps avec des buts d'Ollie Watkins, servi par Youri Tielemans (59e), et un contre son camp d'Issa Diop (69e), dans un match que les deux équipes ont terminé à dix. Tielemans a joué tout le match et Amadou Onana a été remplacé après 75 minutes.

Dans un duel de promus, Leicester City et Wout Faes ont renversé Southampton (2-3). Cameron Archer (8e) et Joe Ariuibo (28e) ont donné de l'avance aux Saints après une demi-heure mais Facundo Buonanotte (65e), Jamie Vardy (74e) et Jordan Ayew (90e+8) ont finalement permis aux Foxes de l'emporter sur le fil. Leicester est 13e avec 9 points.