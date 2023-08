Aston Villa a survolé Hibernians , Tielemans est monté au jeu

Il n'y a pas eu de surprise dans la composition de Villa puisque Unai Emery a aligné John McGinn à gauche, Moussa Diaby derrière Ollie Watkins et Leon Bailey à droite et a laissé Youri Tielemans sur le banc jusqu'à la 67e. A Easter Road d'Edinbourg, des coups de tête de Watkins (17e, 33e) et de Bailey (42e, 0-3) ont vite fait comprendre aux Hibs que leur rêve de battre une équipe anglaise comme ils l'avaient fait avec Liverpool quarante ans plus tôt ne se réaliserait pas.

Après la pause, Watkins a signé un triplé sur le troisième assist de la soirée de Lucas Digne (51e, 0-4) et Douglas Luiz a transformé un penalty (74e, 0-5).