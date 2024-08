Avec un but de Julien Duranville, Dortmund passe les 32es de Coupe d'Allemagne

Avant lui, Waldemar Anton (3e), Emre Can sur pénalty (31e) et Julian Brandt (45e+1) avaient marqué pour les Schwarzgelben, répondant au seul but d'Obinna Iloka pour Lübeck.

Aux Pays-Bas, Heerenveen et Utrecht ont partagé l'enjeu (1-1). 'Utreg' a ouvert la marque par Ole ter Haar Romeny (3e, 0-1) et les Frisons ont égalisé par Jacob Trenskow (82e). Après deux journées, Heerenveen compte un point (12e) et Utrecht 4 (3e). Chez les visiteurs, Siebe Horemans a joué tout le match, Alonzo Engwanda a été remplacé (66e) et Anthony Descotte et Matisse Didden sont restés sur le banc.