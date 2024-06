Bart Foubert est nommé nouveau CEO du SK Beveren

Foubert, 37 ans, a travaillé avec Gobin en tant que COO pendant 4 ans de manière intensive, ses principales fonctions étant la direction opérationnelle du club et l'implication étroite dans tous les dossiers stratégiques clés.

"C'est avec beaucoup d'énergie que je vais relever le défi d'assumer le rôle de CEO du SK Beveren. En même temps, je suis conscient que cette fonction implique une grande responsabilité et de nombreux défis. Je ne suis pas un homme de grandes promesses, mais je peux seulement indiquer que je me battrai chaque jour, chaque heure et chaque seconde pour ce club."