Bilal El Khannouss et Tarik Tissoudali sélectionnés par le Maroc

Deux joueurs évoluant en Jupiler Pro League, le milieu de terrain du Racing Genk Bilal El Khannouss et l'attaquant de La Gantoise Tarik Tissoudali, ont été appelés jeudi par le sélectionneur de l'équipe du Maroc Walid Regragui en vue des rencontres de qualifications du Mondial 2026 contre l'Erythrée et la Tanzanie.

Le Maroc, première nation africaine au classement FIFA (13), a été versé dans le groupe E qui les verra rencontrer, outre à l'Erythrée (qui n'est plus classé depuis juillet car n'a pas joué le minimum de cinq rencontres au cours des deux dernières années) et la Tanzanie (121), la Zambie (81), le Congo (106) et le Niger (129). Le vainqueur sera qualifié pour la Coupe du monde qui se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique et qui réunira 48 équipes, contre 32 jusqu'ici. Le deuxième classé jouera un barrage pour accéder ensuite à un autre barrage face à un adversaire d'une autre confédération. Le vainqueur obtiendra son billet pour la Coupe du monde.