Aligné au poste de latéral, Saka a éprouvé plus de plaisir que lors des maths précédents. Il a été le meilleur joueur offensif de l'Angleterre. Il a constitué une menace permanente pour la défense suisse, plus particulièrement pour Michel Aebischer. Auteur du seul but anglais, il a aussi converti son tir au but, exorcisant son raté de 2021 en finale contre l'Italie.