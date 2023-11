Cinquième victoire de suite pour Gérone, qui prend de l'avance en tête de La Liga

Leader surprise du championnat espagnol, Gérone s'est imposé 1-2 sur le terrain du Rayo Vallecano samedi, lors de la 13e journée de Liga. Les Catalans enregistrent une cinquième victoire de rang et confortent leur avance en tête de la Liga.

Alvaro Garcia a ouvert le score pour le Rayo (5e, 1-0) et l'Ukrainien Artem Dovbyk a égalisé pour Gérone, avant la pause (42e, 1-1). Savio a finalement donné l'avantage au club faisant partie du City Football Group, qui détient aussi Manchester City et de nombreux autres clubs en Europe et dans le monde (65e, 1-2).

Gérone compte 34 points, cinq de plus que le Real Madrid, qui reçoit Valence à 21h. Les Catalans ont remporté 11 de leurs 13 matches et n'ont perdu qu'une seule fois, face au Real le 30 septembre.