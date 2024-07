Club Bruges-Malines donne vendredi le coup d'envoi du championnat 2024-2025

La saison 2024-2025 de Jupiler Pro League débute vendredi avec l'entrée en lice du champion en titre, le Club Bruges, qui reçoit Malines au Jan Breydelstadion sur le coup de 20h45. Un championnat qui, malgré plusieurs réunions entre les différents clubs, gardera son système habituel avec 16 équipes et le même système de playoffs.

Dans une position très inconfortable à l'entame des Champions Playoffs lors du précédent exercice, le club brugeois avait décidé de se séparer de son entraîneur Ronny Deila. Nicky Hayen, qui a repris les commandes, a finalement mené l'équipe jusqu'au sacre avant d'être prolongé à la tête du Club dans la foulée. Malgré le départ d'Igor Thiago, pour un montant supérieur à 30 millions d'euros, pour Brentford et celui des cadres Eder Balanta et Denis Odoi, Bruges a réussi à se renforcer durant l'intersaison avec notamment l'arrivée de Gustaf Nilsson en provenance de l'Union Saint-Gilloise. Nordin Jackers, en prêt d'Oud-Heverlee Louvain la saison dernière, a définitivement posé ses valises, alors qu'Hugo Siquet n'a pas bougé de ville mais a fait le saut entre le Cercle et le Club.

Samedi, la première journée continuera avec les débuts au sein de l'élite du promu Dender qui reçoit les vice-champions de l'Union Saint-Gilloise, désormais entraînés par Sébastien Pocognoli mais orphelins de Nilsson et de Mohamed Amoura (16h00). OHL se déplacera au Beerschot dans la foulée (18h15) et Anderlecht, qui a connu les départs de Zeno Debast et Kasper Schmeichel, bouclera la journée face à Saint-Trond (20h45).