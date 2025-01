"Ils nous ont tués": ce joueur de l'Union allume son équipe après la gifle contre l'Antwerp en Croky Cup

L'Union, battu 5-1 à l'Antwerp, n'ira pas plus loin en Croky Cup. De quoi décevoir Noah Sadiki, buteur mais déçu après cette lourde défaite.

Noah Sadiki en avait gros sur la patate. Le joueur de l'Union a inscrit un superbe but contre l'Antwerp, mais son club a tout de même coulé contre les Anversois en s'inclinant 5-1 pour mettre fin à son parcours en Croky Cup.

Interrogé par Emiliano Bonfigli, Sadiki n'a pas vraiment voulu célébrer son but. Que du contraire. "Ce but ne sert à rien, tu perds 5-1 après", regrette-t-il, interrogé par Emiliano Bonfigli. "Je suis un peu dégoûté, parce qu'on n'est jamais rentrés dans le match. Nous n'avons jamais répondu présent, à part par moments. Dans des matchs de coupe, ça peut se jouer sur des détails et ils nous ont tués sur ça", a-t-il pesté ensuite.