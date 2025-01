"Pour Anderlecht, ce n'est pas normal": Denis Odoi n'a visiblement pas apprécié la nouvelle pelouse des Mauves

Anderlecht a pris un léger avantage sur l'Antwerp, ce jeudi soir, en demi-finale aller de Croky Cup. Les Mauves se sont imposés sur le plus petit écart (1-0), mais peuvent regretter de ne pas avoir alourdi le score face à des Anversois peu inspirés.

"Faire un match nul ou gagner, c'est toujours mieux, mais ils doivent venir chez nous et nous on doit apprendre de ce match", a déclaré Denis Odoi au micro d'Emiliano Bonfigli à l'issue de la rencontre. "Je pense que la première mi-temps est très mauvaise de notre part. Après, on a un peu trouvé les solutions. En deuxième mi-temps, on avait plus la possession, on arrivait plus à sortir et à être dominants".