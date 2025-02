Trois barres, un gardien en feu: Bruges plie mais ne rompt pas et file en finale de la Croky Cup

Fresh legs on the pitch! Sabbe & Siquet : Talbi & Seys #GNKCLU #CrokyCup | 1-1 |⏱️ 86’ pic.twitter.com/50y9FNTeOU

Jackers intervient encore deux fois, une fois sur un centre vicieux et une deuxième fois sur une frappe de près qu'il sort du pied. Oh remplace Karetsas, tandis que Nkuba prend la place de Kayembe et que Baah sort pour Adedeji à Genk.

73'

Encore une occasion

Kayembe sort un bon ballon vers Arokodare, dont la reprise file à côté du but. Genk pousse et doit, on le rappelle, égaliser pour éviter l'élimination. Quelques instants plus tard, il reprend de volée un ballon arrivé en plein rectangle, mais Jackers sort une superbe manchette !