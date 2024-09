Deinze surprend le Lierse 0-1 et fait partie du trio de tête

Le Lierse a lancé ce duel face Deinze très ouvert aux contacts rudes, qui ont vu l'arbitre distribuer 7 cartes jaunes (2 pour les Lierrois et 5 pour le Flandriens). La première possibilité de but a été pour les visiteurs et Tuur Dierckx dont la reprise est passée au-dessus (10e). Côté lierrois, Bryan Adinany a manqué sa reprise de la tête (20e). Par contre leur gardien Jarno De Smet a effectué deux belles parades sur un coup de tête de Zakaria Fdaouch et une frappe de.Jellert Van Landschoot sur le rebond (45e+1).

En seconde période, les spectateurs n'avaient vu qu'un tir cadré insidieux expédié par Thibaut Van Acker sorti du pied par De Smet (79e). Mais le milieu des Tigres, qui a joué au Lierse en 2020-2021, a surgi sur un centre de Van Landschoot pour marquer son premier but de la saison (88e, 0-1). Malgré les seize minutes de temps additionnel, le Lierse n'est pas parvenu à éviter la défaite.