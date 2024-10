Dender s'impose face à Charleroi qui manque le coche

Dender a ouvert le score dès la 13e minute de jeu grâce à un coup franc bien placé de Lennard Hens (1-0). Le but, qui sera en définitive le seul de la partie, a cependant été attribué, contre son camp, au gardien ivorien des Carolos, Mohamed Kone. Le coup franc avait été concédé par Jérémy Petris qui a reçu le carton jaune et manquera le derby wallon au Standard après la trêve internationale le 20 octobre.

Le Sporting rate un peu le coche. En cas de succès, les hommes de Rik De Mil pouvaient en effet provisoirement prendre la deuxième place au classement. Les Carolos occupent cependant la 8e place avec 14 unités dans un classement où les positions sont encore très serrées.

Dender a lui fait le gros dos en seconde période, et confirme son partage avec un autre Sporting, celui d'Anderlecht le week-end dernier (1-1). La formation de Vincent Euvrard auteur d'un très bon début de championnat occupe la 5e place avec 15 points, à hauteur de Westerlo et à un point de l'Antwerp et La Gantoise (14 points, mais avec un match de moins). Genk, malgré sa défaite à Courtrai plus tôt dans la soirée (2-1), reste leader avec 22 points.