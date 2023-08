Denis Zakaria quitte la Juventus pour Monaco

Zakaria, 26 ans, avait rejoint la Juventus en janvier 2022 en provenance de Mönchengladbach. Après six mois à Turin, il a été prêté la saison dernière à Chelsea avec qui il n'a joué que 11 rencontres, trouvant une fois le chemin des filets.

Le milieu défensif compte également 49 caps avec l'équipe nationale suisse. Il a notamment disputé les Coupes du monde 2018 et 2022 et les Euros 2016 et 2021 avec la 'Nati'.