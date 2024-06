Amadou Onana n'a qu'un objectif avant d'affronter l'Ukraine: "On est venus pour finir 1er"

"Sans les buts de Romelu lors des qualifications, on ne serait pas là aujourd'hui. Il a l'habitude de jouer avec la pression et on le sait tous en interne. On sait ce dont il est capable et on est sûr qu'il apportera encore quelque chose dans ce tournoi", a confié Onana.

"La 'Génération dorée' a offert tellement de choses à notre pays qu'on ne peut que les remercier et je pense qu'ils méritent ce surnom."

Le joueur d'Everton a évoqué les ambitions des Diables à leur arrivée en Allemagne et après deux rencontres: "Je pense que personne dans l'équipe ne fait de calcul. On est venus avec l'intention de finir premier. Le plus important reste la qualification et on fera tout pour y arriver".

Dans un groupe E où tout est possible, Onana avoué qu'il ne voulait pas être mis au courant du résultat de Slovaquie-Roumanie: "Je pense que ça peut jouer sur la concentration de l'équipe. On sait ce qu'on doit faire demain et comment on peut passer ce premier tour. On doit se focaliser sur cela et rien d'autre".