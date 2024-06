Casteels poursuit sa carrière en Arabie saoudite : "J'avais besoin de clarté avant l'Euro"

Casteels est un jeune issu de la formation de Genk, mais Thibaut Courtois lui a barré la route de l'équipe première. En 2011, il a rejoint Hoffenheim, puis en janvier 2015, Wolfsburg l'a recruté, le prêtant d'abord pour une demi-saison au Werder Brême.

"J'ai maintenant treize ans de Bundesliga derrière moi. J'ai travaillé dur toute ma carrière et bientôt j'aurai 32 ans. Nous avons visité toutes les installations. Le club est très ambitieux et la compétition devient de plus en plus attractive. Beaucoup de joueurs ont déjà franchi le cap depuis l'Europe, donc ce n'est pas comme s'il n'était pas question de football là-bas. Le package complet m'a finalement convaincu", a déclaré Casteels, qui commence pour la première fois un grand tournoi en tant que N.1.