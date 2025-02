"Cela me manque de jouer pour la Belgique": l'énorme appel du pied de Courtois pour les Diables Rouges

Dans un podcast enregistré avec Rio Ferdinand, Thibaut Courtois explique une nouvelle fois avoir envie de retrouver sa place en équipe nationale, le plus rapidement possible.

Le coach français, nommé il y a quelques semaines, compte bel et bien sur Thibaut Courtois pour emmener les Diables Rouges vers la Coupe du Monde 2026. Le gardien n'a eu de cesse de s'exprimer à ce sujet ces dernières semaines et a encore une fois fait un solide appel du pied, alors que les Belges s'apprêtent à disputer des barrages de Ligue des Nations contre l'Ukraine au mois de mars.

Thibaut Courtois prépare le terrain. Le gardien du Real Madrid se rapproche plus que jamais d'un retour en équipe nationale, lui qui n'a plus porté le maillot des Diables Rouges depuis juin 2023. Après une grosse bisbrouille avec Domenico Tedesco, le portier avait claqué la porte de l'équipe nationale, mais l'arrivée de Rudi Garcia change la donne.

"Cela me manque vraiment"

Dans un podcast enregistré avec l'ancien joueur Rio Ferdinand, Thibaut Courtois est revenu sur son départ précipité de l'équipe nationale. Selon lui, il y eu un manque de reconnaissance, un manque d'écoute à son égard. S'il se sentait considéré à Madrid, il n'avait pas le même sentiment en Belgique.

"Au Real Madrid, je joue avec des Ballons d'Or, avec des stars. Mais tu sens le respect qu'ils ont pour toi. Je ne ressentais pas la même chose à ce moment-là en Belgique, et même avec la presse. Tout cela ensemble a fait qu'à un moment, cela a explosé chez moi", a d'abord rappelé le gardien.

Avant d'ouvrir à nouveau la porte en grand, lui qui rêve visiblement de revenir chez les Diables Rouges. "Après une année et demie, après avoir été blessé et mis sur la touche, cela me manque vraiment de jouer pour la Belgique, et de participer à de grands tournois", a-t-il reconnu.

Rudi Garcia a bien reçu le message, c'est certain.