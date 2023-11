De Biasi fâché: "Avec une Fiat 500, on ne peut pas battre une Ferrari"

"Je n'ai jamais vu de journalistes aussi stupides. Nous avons fait mieux que prévu dans cette campagne. Vous ne voulez pas comprendre qu'avec une Fiat 500, on ne peut pas battre une Ferrari ou une Red Bull", a fulminé le coach de 67 ans, qui ne semble pas pressé dans l'immédiat par la prolongation de contrat arrivant à expiration à la fin du mois.

Avec sept points, l'Azerbaïdjan termine quatrième de ce groupe. "J'avais dit samedi que ce serait une rencontre difficile, contre une équipe qui a gagné presque tous ses duels. La Belgique a une équipe forte, il fallait être réactif, mais on n'a pas pu jouer comme on l'a fait à domicile contre elle, l'Autriche et la Suède. Nous avons alors joué de manière très intelligente à chaque fois. Là, c'est devenu un match très difficile avec un premier but suivi d'une l'exclusion à la 24e minute", a avancé De Biasi.