De Bruyne n'a vu personne célébrer la qualification: "Dans le vestiaire, c'était calme"

"Dans le vestiaire, c'était silencieux, trop silencieux en fait", a avoué le capitaine Kevin De Bruyne après le match nul vierge à Stuttgart contre l'Ukraine. "Je joue au football depuis longtemps et j'ai donc vécu beaucoup de choses. Il y a aussi des moments difficiles, cela fait partie du football. C'est dommage que nous sachions que nous aurions pu mieux faire, mais d'un autre côté, nous sommes qualifiés. Je n'ai vu personne profiter, même si je pense que cette équipe le mérite. Comparé au tournoi précédent, c'était beaucoup mieux."

Après le match, les supporters belges derrière le but à Stuttgart ont accueilli les joueurs avec des sifflets. Finalement, c'est De Bruyne qui a renvoyé les joueurs aux vestiaires, sans saluer les fans. "Nous avons essayé de gagner et nous avons attaqué jusqu'à la 90e minute. Lors de ce dernier corner, nous savions cependant que nous pouvions être pris en contre et être éliminés. Avant cela, nous avions des occasions. Nous avons besoin de nos supporters contre la France. Mais je ne pense pas que nous ayons quelque chose à nous faire pardonner. Nous avons tout donné sur les trois matchs, nous avons essayé de gagner trois fois et cela n'a pas marché. Nous avons commencé le tournoi par une défaite et nous savions que cela serait difficile. En plus, l'Ukraine n'est pas si mauvaise."